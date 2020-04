D. Manuel Clemente vai à sessão do 25 de abril no Parlamento

Veja também:

D. Manuel Clemente, cardeal patriarca de Lisboa e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), vai estar presente na sessão solene que assinala os 46 anos da Revolução de 25 de Abril, que vai decorrer sábado, no Parlamento.

A presença de D. Manuel Clemente foi confirmada à Renascença pelo gabinete de comunicação do Patriarcado de Lisboa. O patriarca foi convidado pelo Parlamento para a sessão, como acontece habitualmente e onde tem sido presença habitual, apesar de não fazer parte dos critérios definidos na conferência de líderes para os convites a endereçar para esta sessão.

O critério definido na conferência de líderes que decidiu o formato da sessão parlamentar foi que endereçar convites a “um número muito reduzido de convidados, incontornáveis, compreendendo, pelo menos, os que, nas Precedências do Protocolo do Estado Português, figuram entre o Presidente da República e os Deputados à AR”, como se lê na súmula da conferência de líderes de dia 15. Uma lista de precedências que implicaria por si só uma centena de convidados, sem contar com acompanhantes e membros do corpo de defesa pessoal. Ou com comitivas, como a que o Presidente da República costuma levar e que poderia ser de cinco ou seis pessoas com lugar reservado na sala e este ano ficará reduzida a um ajudante de campo que não ficará presente na sala de sessões.

Essa lista, contudo, não contempla a presença de autoridades religiosas, cuja presença é regulada por outro artigo que diz que “as autoridades religiosas, quando convidadas para cerimónias oficiais, recebem o tratamento adequado à dignidade e representatividade das funções que exercem, ordenando-se conforme a respetiva implantação na sociedade portuguesa”.