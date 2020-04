​Cavaco Silva não vai à sessão solene do 25 de Abril

O ex-presidente Cavaco Silva não vai estar presente na sessão solene dos 46 anos do 25 de Abril, que decorre sábado no Parlamento. A informação foi avançada à Renascença pelo gabinete de apoio ao ex-Presidente, não adiantando as razões que levam Anibal Cavaco Silva a não participar numa sessão que se tornou polémica pela forma como vai decorrer em tempo de combate à epidemia de Covid-19.



Cavaco Silva tem 80 anos e tem cumprido as recomendações de confinamento domiciliário feitas aos maiores de 70 anos.

Ramalho Eanes, de 85 anos, vai assim ser o único ex-presidente da República a estar presente naquela sessão, já que Jorge Sampaio já tinha anunciado que não vai devido às suas condições de saúde. O gabinete de apoio a Ramalho Eanes disse ao Expresso que o ex-Presidente discorda da modalidade em que será feita a celebração, mas irá estar presente por um dever de representação institucional.



Já Jorge Sampaio, conforme o seu gabinete disse à Lusa, não irá estar presente por razões de saúde e de idade. Sampaio, de 80 anos, tem vários problemas de saúde, tendo já sido várias vezes operado ao coração.

A sessão solene de comemoração do 25 de abril vai decorrer sábado no Parlamento com um número reduzido de deputados, que deve ficar abaixo dos 77 definidos na semana passada pela conferência de líderes. A lista de convidados, que poderia chegar a uma centena, também foi reduzida e devido a essa redução e também a várias recusas não deve ir além dos 50. A estes números acrescem os funcionários do Parlamento e os jornalistas.

Em tempos normais, a sessão conta geralmente com o envolvido de um milhar de pessoas, entre deputados, convidados, funcionários, banda da GNR. Este ano não haverá honras militares nem acompanhamento dos convidados. E a disposição das pessoas na sala de sessões está a ser preparada em conjunto com a direção geral da Saúde.

[notícia atualizada às 11h20]