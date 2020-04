EstudoEmCasa. Divulgados conteúdos para a primeira semana

No site criado para o efeito , encontram-se as várias aulas disponibilizados, dentro das quais estão propostas de trabalho e desafios. Para tal, basta clicar com o rato nos conteúdos existentes na coluna do "Título".

No dia 9 de abril, dias antes do início do terceiro período, o primeiro-ministro anunciou que as aulas iriam retomar sem atividades letivas presenciais.

Até ao 10.º ano, assim será até ao final do ano letivo, mas António Costa mostrou vonta de retomar as aulas presenciais para o 11.º e o 12.º ano, assim que haja condições de segurança.

#EstudoEmCasa é o nome do espaço que vai ocupar a grelha da RTP Memória a partir de 20 de abril, entre as 9h00 às 17h50, e os horários foram conhecidos no dia 10.

Os conteúdos vão ser transmitidos através da televisão digital terrestre (TDT) e das várias operadoras nas seguintes posições:

TDT – posição 7

MEO – posição 100

NOS – posição 18

Vodafone – posição 17

Nowo – posição 13.

A nova versão da telescola também pode ser acompanhada através do site https://www.rtp.pt/estudoemcasa (emissão de cada dia e on-demand de módulos individualizados).

Será ainda disponibilizada uma aplicação com todos os conteúdos do #EstudoEmCasa.