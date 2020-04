Terceiro período arranca a 14 abril. Alunos até ao 10.º ano não voltam à escola neste ano letivo

Veja também:

O terceiro período escolar arranca a 14 de abril, mas sem atividades letivas presenciais, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa.

No caso do ensino básico, do 1.º ao 9.º ano, haverá ensino a distância até ao final do ano letivo, adiantou o chefe do Governo, depois de uma reunião do Conselho de Ministros. A medida também abrange o 10.º ano.



Não haverá provas de aferição, nem exames no 9.º ano, revelou António Costa. A avaliação no ensino básico será feita em cada escola "pelos professores que melhor conhecem o conjunto do percurso educativo de cada aluno".

O ensino à distância será garantido com o apoio da telescola, "com conteúdos pedagógicos que complementarão, sem substituir, o trabalho que os professores vêm mantendo com os seus alunos". A telescola arranca no dia 20, no canal RTP Memória.

O Governo vai manter, até ao final do ano letivo, o regime de apoio especial às famílias com filhos menores de 12 anos, assegurou o primeiro-ministro.



Em relação ao ensino secundário, António Costa afirma que o objetivo é ainda ser possível haver atividades letivas presenciais no terceiro período, mas neste momento ainda não estão reunidas condições por causa da pandemia de Covid-19.





Governo quer aulas presenciais do 11.º e 12.º anos, mas só quando houver segurança





"No que diz respeito ao ensino secundário, havendo menores possibilidades de recuperação futura e sendo anos decisivos para a conclusão de um já longo processo educativo para acesso ao ensino superior ou ingressar na vida ativa, é particularmente importante que ainda possamos retomar as atividades letivas presenciais, tanto mais que é tal a diversidade de disciplinas que não podemos recorrer ao apoio da transmissão televisiva", disse António Costa.

"Contudo, hoje, ainda não é possível tomar essa decisão e iremos continuar a acompanhar a evolução da situação para podemos confirmar, se e quando, se iniciarão, em segurança, as aulas presenciais do 11.º e 12.º anos”, sublinhou o primeiro-ministro.



Até que seja possível regressar à escola, as aulas e as matérias vão continuar a ser dadas através das plataformas digitais e ensino à distância.