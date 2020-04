Casillas elogia resposta portuguesa ao coronavírus

O ex-guarda-redes espanhol Iker Casillas, que vive no Porto, elogia a resposta dada pelo Governo português à pandemia do novo coronavírus.

“O Governo reagiu muito rápido aos casos na China e em Espanha, e fê-lo bastante bem. Aprenderam a lição rápido e esses cinco ou seis dias em que agiram antes serviu para parar o golpe deste ‘tsunami’”, comentou o ex-jogador do FC Porto, em entrevista à rádio espanhola "Onda Cero".

Casillas, de 38 anos, admitiu que a qualidade de "doente de risco", após o enfarte agudo do miocárdio que sofreu durante um treino do FC Porto, a 1 de maio de 2019, o obriga a cumprir todas as recomendações.

"Isto é tão sério que, ainda que possamos sorrir, é algo que nos tem que preocupar muito. Não temos consciência do que nos pode acontecer", assinalou o antigo internacional espanhol, campeão do mundo em 2010.