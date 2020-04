TAP pede ajuda ao Estado no "momento mais complicado da sua história"

Veja também:

Em 75 anos de vida, é o momento mais complicado da TAP, assumiu esta quinta-feira o presidente do Conselho e Administração da transportadora aérea. Ouvido no Parlamento, a pedido do Bloco de Esquerda, Miguel Frasquilho disse que o Governo já recebeu um pedido de ajuda para salvar a empresa.



Os resultados financeiros de 2018 e 2019 ficaram abaixo dos esperado pelos acionistas – Estado e privados – mas os dois primeiros meses deste ano tinham sido muito bons e a companhia até tinha feito contratações para responder ao aumento de atividade. Com a Covid-19, os contratos não foram renovados, 90% dos trabalhadores efetivos estão em lay-off e a TAP precisa de ajuda do Estado. Que chegará, necessariamente, com condições. Muito provavelmente com o reforço da posição pública.

A TAP está à espera de auxílio do Estado e o presidente do Conselho de Administração da companhia aérea deixou claro, por várias vezes, que espera que a resposta do Governo chegue em breve. “Este é o momento mais delicado da sua história de 75 anos”, frisou Miguel Frasquilho.

O gestor diz-se consciente que a ajuda terá contrapartidas, mas é essencial para salvar a companhia aérea nacional.

“Teremos que nos sentar com o acionista Estado, mas também com o acionista privado Atlantic Gateway e verificar quais são os condicionalismos que serão associados ao conjunto de medidas de ajuda que a TAP pediu. Momentos excecionais exigem medidas excecionais e é evidente que o auxílio do Estado será para salvar a empresa, não se trata de salvar acionistas.”

O que poderá envolver um reforço da posição do acionista Estado na TAP, à semelhança do que já está a acontecer com muitas outras companhias aéreas, bem maiores do que a portuguesa.

“É algo que não pode, evidentemente, ser descartado. Aliás, nenhum cenário pode ser descartado”, considera Miguel Frasquilho, embora refira que há outras alternativas. Mas mostra-se convicto que será encontrada a melhor solução para garantir o futuro da TAP, que é muito importante e estratégica para o país.

Um dos acionistas privados da TAP, Humberto Pedrosa, disse na quarta-feira que a empresa precisa de 350 a 400 milhões de euros no curto prazo.