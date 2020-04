Indignação na cultura. Petição pede cancelamento de TV Fest

O TV Fest, que tem como mote “De Casa dos Artistas para a sua Televisão”, prevê quatro atuações por dia, transmitidas na RTP Play e no canal 444, em todas as operadoras nacionais (NOS, MEO, Vodafone e Nowo).

O festival vai para o ar a partir desta quinta-feira à noite e tem duração prevista de um mês, com concertos diários de artistas portugueses. Pensado para ser emitido nesta fase de estado de emergência devido à pandemia de Covid-19, conta com um orçamento de um milhão de euros, financiado pelo Ministério de Graça Fonseca.

“Não cabe ao Estado criar eventos de cultura”, lê-se no texto da petição “Pelo cancelamento imediato do festival TV Fest”, a iniciativa do Ministério da Cultura e da RTP.

No entender dos redatores da petição, o TV Fest (que prevê 120 concertos) é apontado como “uma medida antidemocrática e não inclusiva ”. No texto é pedida “imparcialidade, justiça e transparência absoluta sobre todos os critérios de atribuição e distribuição de oportunidades e fundos públicos.”

Em declarações ao “Jornal de Notícias” , na quarta-feira, a titular da Cultura explicava que "a música foi das primeiras áreas a ter de parar, ainda antes do estado de emergência", e acrescentava que “foram os músicos que iniciaram uma dinâmica de entrar em nossas casas, através do online e das redes sociais".

Na quarta-feira, em entrevista à Renascença , a ministra da Cultura referia, no final da reunião com os seus homólogos europeus, que o Estado deveria “pensar e repensar o regime de ajuda” à comunicação social.

A seleção dos próximos músicos deverá ser feita pelo último artista a atuar. Ao JN, Graça Fonseca assegurava, esta quinta-feira, que a escolha "vai do pop ao fado e do hip-hop ao cante alentejano".





Sobral já assinou a petição e a sua cara surgiu num plano de uma peça que a RTP emitiu sobre o evento.

Também Paulo Furtado, o músico que assina com o nome The Legendary Tigerman, escreveu hoje no seu mural, em jeito de preâmbulo que “não é costume meu opinar negativamente sobre o que as pessoas fazem, e menos ainda sobre o que os meus colegas músicos fazem”, mas “o caso muda profundamente de figura quando se trata de uma iniciativa do Ministério da Cultura e da RTP1, que usa fundos públicos para patrocinar uma ação que visa reembolsar alguns destes espetáculos que os músicos têm feito de modo mais ou menos espontâneo, e cujos contornos são, no mínimo, pouco claros.”

“Não compreendo este método, ou mecanismo, do ponto de vista ético”, sublinha Furtado que termina dizendo não estar disponível para participar.