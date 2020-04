Covid-19. Cuidadores informais podem deslocar-se entre concelhos para prestar assistência na Páscoa

Veja também:

Os cuidadores informais podem deslocar-se para fora do concelho de residência durante o período da Páscoa, desde que vão prestar cuidados inadiáveis a familiares. É essa a justificação que deverão dar às forças de segurança, se forem abordados, refere a ANCI – Associação Nacional de Cuidadores Informais.

Foi a resposta que a ANCI recebeu da Ministra do Trabalho e Segurança Social depois de colocada a questão de haver muitos cuidadores que moram em concelho diferente do das pessoas de quem cuidam, sendo que estes não poderiam ficar cinco dias sem assistência.

Ana Mendes Godinho entende que essa é uma exceção à regra que restringe a circulação de pessoas fora do concelho de residência , que vigora a partir das 00h00 desta quinta feira e até à meia-noite de segunda-feira. E que está prevista no nr. 1 do artº 6º do decreto-lei 2-B/2020, de 2 de Abril.