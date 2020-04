Mourinho recebe aviso do Tottenham, depois de ter sido apanhado a treinar jogadores

O Totttenham avisou José Mourinho e os atletas do clube para a necessidade de manterem as regras de distanciamento social, devido à pandemia de Covid-19, depois do treinador ter sido apanhado a treinar alguns jogadores, num parque no norte de Londres.

"Todos os nossos jogadores foram recordados que devem respeitar o distanciamento social, sempre que estiverem a treinar ao ar livre. Vamos continuar a reforçar essa mensagem", disse um porta-voz do Tottenham, citado pela imprensa inglesa.

A Premier League está suspensa e ainda não há data para o recomeço dos campeonatos. A imprensa britânica tinha adiantado que Mourinho iria orientar os jogadores a partir de casa, mas o "Special One" também já está a realizar treinos presenciais, numa violação das regras impostas.

Na terça-feira, dia em que o Tottenham advertiu Mourinho, o Reino Unido tinha um registo de 6.159 óbitos por Covid-19.