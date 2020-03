José Mourinho vai dar treinos a partir de casa

Veja também:

À semelhança das medidas adotadas por muitos trabalhadores pelo mundo, José Mourinho também vai começar a trabalhar a partir de casa, passando a dar treinos à distância.



As sessões online do treinador do Tottenham começam esta segunda-feira, perante a pandemia da Covid-19, segundo o que avança o tabloide britânico “The Sun”.

A decisão surge depois de os jogadores do clube inglês se terem exercitado, nas últimas semanas, com uma série de trabalhos enviada pelos preparadores físicos. Para além das sessões de vídeo planeadas, os jogadores lesionados vão continuar o programa de recuperação definido para cada um.

O técnico português está no clube inglês desde novembro de 2019.