Menos camas, menos investimento, mais idosos. Na saúde, Portugal está mais perto de Itália ou da Alemanha?

"As taxas de letalidade desta doença [Covid-19] refletem um conjunto de aspectos, não só o desempenho do próprio sistema de saúde, mas também aquilo que é a estrutura demográfica da população afetada", defendeu Marta Temido, ministra da Saúde, em resposta à Renascença, na conferência de imprensa do último domingo.

Um país envelhecido, onde o investimento em saúde continua a decrescer

Para além de pessoas com doenças crónicas ou autoimunes, são os idosos o grupo com maior grau de vulnerabilidade a este novo vírus. A taxa de letalidade sobe até ao pico de 13,6%, em Portugal, se considerarmos o grupo etário com 80 ou mais anos.

De acordo com os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) e da Pordata, compilados esta terça-feira num retrato para o Dia Mundial da Saúde, Portugal é o terceiro país da UE com maior índice de envelhecimento, precedido apenas da Itália e da Alemanha.