Ministra da Saúde quer aproximar Portugal da taxa de letalidade da Alemanha e Áustria

"A nossa taxa está nos 2,6%, mas estamos abaixo de outros países europeus, como a Itália, com taxa de mortalidade de 12,3%, o Reino Unido, de 10,3%, e até a Espanha, de 9,5%. Claro que gostaríamos de nos aproximar de países como Alemanha ou Áustria, estarão também numa fase da curva epidémica distinta da nossa", começou por dizer na conferência de imprensa.

Primeiros casos confirmados foram registados no di(...)

No entanto, Marta Temido elenca diferentes motivos para a variação desta taxa nos diversos países.

"A taxa também varia com alguns aspetos como o desempenho do SNS, a estrutura demográfica afetada, os hábitos de convívio e sociais, a existência de estruturas residenciais de apoio para idosos contra a permanência de idosos em habitabilidade própria, mais independente e com níveis de qualidade distintos dos nossos. São aspetos que podem ser explicativos e que nos devem fazer refletir à medida que a epidemia avança e que procuramos combater de forma prática a taxa de letalidade nos idosos", afirma.