​Diretores das escolas disponíveis para prolongar ano letivo e adiar exames

As aulas começam à distância para todos os alunos, do ensino básico ao ensino secundário, isso mesmo já tinha sido admitido pelo ministro da Educação, em entrevista à Renascença. Na ocasião, para ultrapassar as desigualdades dos alunos no acesso às aprendizagens, Tiago Brandão Rodrigues tinha anunciado, que a alternativa passava pela televisão.



O governo e a RTP já assinaram, entretanto, uma parceria para avançar com um modelo de telescola, que vai transmitir blocos temáticos na RTP Memória, para os alunos até ao 9º ano, mas este projeto poderá não estar disponível logo nos primeiros dias do 3º período.

Segundo fontes ouvidas pela Renascença, o modelo, que está a ser preparado, vai funcionar como um complemento do ensino à distância. Para os mais pequenos, dos 3 aos 6 anos, a Renascença sabe que vão ser disponibilizados conteúdos específicos na RTP 2. A forma como se vai operacionalizar tudo isto vai ser conhecida na quinta-feira.

Modelo de telescola é bem recebido pela presidente do CNE

Este novo modelo de telescola agrada ao Conselho Nacional de Educação (CNE), um dos órgãos consultivos, que vai ser ouvido hoje pelo Governo.

À Renascença, a presidente do CNE disse que “vale a pena tentar” essa via, “para ver como vai resultar”. Mas esta é apenas a opinião de Maria Emília Brederode Santos, que não vincula os conselheiros do CNE.

Alunos do ensino secundário ainda poderão regressar à escola

Os alunos do ensino secundário são os que causam maior preocupação, em concreto os do 12º ano, por causa dos exames nacionais e do acesso ao ensino superior. A ideia é que os alunos ainda tenham aulas presenciais este ano letivo de modo a prepararem-se para os exames.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, só no final deste mês é que o Governo irá decidir sobre a eventual reabertura das escolas.

Na Renascença, o primeiro-ministro apontou o dia 4 de maio como data limite para abrir as escolas, justamente para estes alunos. António Costa sugeriu também que a época de exames seja adiada por um mês, para finais de julho com uma segunda fase em setembro.