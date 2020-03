​“Tudo indica que aulas no 3.º período serão à distância”, diz ministro da Educação

O ministro da Educação ainda não anuncia decisão definitiva sobre como vai decorrer o 3.º período do ano escolar, mas diz que "tudo indica que aulas serão à distância”. Convidado do programa "3 da Manhã da Renascença", Tiago Brandão Rodrigues remete para 9 de abril, data indicada por António Costa, para o anúncio de todas as decisões sobre como irá terminar o ano letivo.

Se a decisão recair sobre a continuidade das aulas à distância, o Governo, sublinha o ministro está a trabalhar para resolver a situação dos alunos que não têm acesso a novas tecnologias. "Estamos a trabalhar para mitigar esta questão. Quando não é possível, temos de aceder a meios mais tradicionais, como a utilização de canais que estejam na TDT", adianta.

Sobre a possibilidade de terminar já as aulas, levantada por Marçal Grilo, antigo ministro da Educação, na Renascença, Tiago Brandão Rodrigues não adianta qualquer hipótese sobre essa questão.

[em atualização]