Balanço DGS. Portugal é o 14.º país com mais casos confirmados de Covid-19

Portugal passou a ser, esta terça-feira, o 14.º país com mais casos confirmados de Covid-19 (12.442), ultrapassando Áustria (12.427) e Brasil (12.240), de acordo com os dados avançados pela Universidade Johns Hopkins. No topo da tabela mundial mantêm-se EUA (368.449), Espanha (140.510) e Itália (132.547), segundo os dados da Universidade Johns Hopkins.

Segundo os dados da Direção-Geral da Saúde, regista-se um aumento de 712 novos casos confirmados. É uma subida de 5,7% face aos números de segunda-feira.

O relatório da situação epidemiológica indica que nas últimas 24 horas houve 34 óbitos por Covid-19, passando Portugal a registar 345 mortes desde o início da pandemia. É o segundo dia com registo mais alto de letalidade, atrás do dia 3 de abril, em que houve 37 vítimas mortais. Verifica-se um aumento da taxa de letalidade para 2,6%, em relação aos 2,5% registados na segunda-feira. Percentagem acuma das estimativas globais (1,4%), mas abaixo da média europeia (3,3%).

O número de pessoas que recuperaram da doença é agora 184, mais 44 do que na segunda-feira. Este é um número que tem registado um aumento expressivo desde domingo, dia em que eram 75 os recuperados, passando para 140 na segunda-feira.

A aguardar resultados laboratoriais estão 4.442 pessoas, menos 58 do que ontem, e 25.070 (mais 1.600) encontram-se sob vigilância das autoridades de saúde.

Do total de pessoas infetadas, 1.180 estão internadas (mais 81), das quais 271 nos cuidados intensivos, mais uma do que na segunda-feira.

A região Norte continua a ser, de longe, a que regista mais casos e mais vítimas mortais – em concreto, 7.052 e 186, respetivamente. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 3.185 casos e 64 mortos; a região Centro, com 1.766 casos e 88 mortos; e o Algarve, com 234 casos e os mesmos 7 mortos desde domingo. O Alentejo conta com 85 casos confirmados e nenhuma vítima mortal.