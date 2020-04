Portugal acusado de armazenar em excesso medicamentos usados nos casos mais graves de Covid-19

06 abr, 2020 - 22:35 • Redação com Reuters

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números Portugal é um dos países acusado de estar a armazenar em excesso medicamentos e material médico essencial para tratar infeções mais graves pelo novo coronavírus, denuncia o secretário-geral de uma organização que representa os retalhistas farmacêuticos da Europa. À Reuters, Kasper Ernest, da organização Medicamentos Genéricos da Europa, aponta que dois dos países que estão a armazenar em excesso são Portugal e a Áustria, no seguimento de um comunicado da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) em que é denunciado que vários hospitais da União Europeia (UE) estão a enfrentar escassez de medicamentos usados em doentes com Covid-19. “Alguns Estados-membros indicaram que começam a enfrentar ruturas de certos medicamentos usados em pacientes com Covid-19, ou esperam que essas ruturas comecem muito em breve”, aponta a EMA num comunicado divulgado esta segunda-feira. Entre os hospitais afetados inclui-se o San Rafaele, de Milão, e o Vall d’Hebron, de Barcelona. A escassez abrange sobretudo medicamentos usados em doentes com as complicações mais graves causadas pelo novo coronavírus, como anestésicos, antibióticos e relaxantes musculares, que permitem aos pacientes poder receber apoio respiratório com ventiladores.

Quando a crise começou, segundo representantes da indústria farmacêutica citados pela Reuters, as principais dificuldades prendiam-se com ruturas na China e obstáculos ao comércio com a Índia, mas o principal problema agora são os próprios Estados da União Europeia. Isso mesmo aponta também a EMA, que supervisiona a autoridade do medicamento em Portugal (Infarmed). "O número de medicamentos em falta tem aumentado nos últimos anos e a situação agravou-se com esta pandemia." Entre outros fatores, houve "um aumento de procura para tratar doentes com Covid-19, excesso de armazemamento em alguns hospitais, ao nível individual, pelos cidadãos, mas também pelos Estados-membros", acrescenta a agência europeia. Em meados de março, o Infarmed já tinha alertado para a compra excessiva de medicamentos no mercado português, recomendando em comunicado restrições na dispensa de medicamentos às farmácias e locais de venda.