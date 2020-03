Coronavírus. Estão a comprar medicamentos de uso hospitalar sem receita médica

Veja também:

Há pessoas a comprar medicamentos de uso hospitalar para a Covid-19 sem receita médica.Uma situação que está a preocupar o Infarmed e os especialistas.

O medicamento em causa tem como princípio ativo a hidroxicloroquina e é habitualmente usado para tratar a malária, lúpus ou artrite reumatóide. Está a ser utilizado nos hospitais de modo experimental e sempre em associação com outros fármacos para o novo coronavírus.

Só pode ser vendido com receita médica mas há quem consiga comprá-lo sem prescrição.

Ouvido pela Renascença, o pneumologista Filipe Froes explica que o medicamento é de utilização exclusiva em doentes em meio hospitalar. “É um medicamento que tem sido utilizado em modo experimental, sempre em associação com outros fármacos, e exclusivamente em doentes internados com Covid-19. Não tem qualquer indicação para uso em ambulatório – fora do hospital – pelo que a sua compra é totalmente desnecessária a apenas pode comprometer a sua disponibilidade aos doentes hospitalizados que dele necessitem”, alerta.

Este especialista explica ainda que a compra da hidroxicloroquina fora dos hospitais apenas pode comprometer a sua disponibilidade aos doentes hospitalizados que dele necessitem.

Contactado pela Renascença, o Infarmed alerta que este medicamento não deve ser usado em automedicação e que o utilizador incorre em riscos que podem ser graves para a sua saúde. Este, como qualquer medicamento, tem contraindicações, pode provocar reações adversas e interagir com outros fármacos que o doente possa estar a tomar.

