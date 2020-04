"Lay-off" é para quem precisa, não é para o futebol, defende Sindicato dos Jogadores

O presidente do Sindicato acusa alguns dirigentes do futebol profissional de estarem a "boicotar" o trabalho de Pedro Proença. Os dois organismos estão a trabalhar na busca de soluções que permitam ajudar na resolução dos problemas causados pela suspensão das competições, devido à pandemia de Covid-19, mas esse trabalho, reclama, está a ser ignorado por alguns clubes.

Joaquim Evangelista compromete-se a lutar contra a atribuição de apoio aos clubes profissionais, pela via do "lay-off" simplificado. O dirigente sindical informa que vai " interpelar os grupos parlamentares, porque isto é uma questão de cidadania, de respeito por todos". "Este dinheiro tem de chegar a quem precisa dele e não ao futebol. Vamos impugnar esta medida, que do nosso ponto de vista não tem enquadramento legal", observa, em entrevista à Renascença .

O quadro negocial que Sindicato e Liga estavam a desenhar previa a sujeição a sacrifícios por parte dos jogadores, numa lógica proporcional ao valor que cada um aufere. No entanto, há clubes que já estão desalinhados com essa possibilidade e já recorreram ao "lay-off" simplificado que o Governo elaborou para as empresas responderem às dificuldades económicas criadas pela pandemia de Covid.19.

"Havia este quadro negocial com a Liga, mas depois há clubes como a Belenenses SAD [a recorrer ao "lay-off"]. São sempre os mesmos a avançar com estas habilidades e falta de respeito, de forma desavergonhada. Invocam 'lay-off' com o encerramento da empresa e não com fundamento na quebra do rendimento. O futebol está suspenso, não está encerrado e ofendem o Estado e os portugueses. Querem receber do Estado e não querem prestar contas", considera.

"Envergonha-me o comportamento de alguns dirigentes, verdadeiros abutres neste momento", complementa, com veemência.