Dos autoclismos às viseiras. Fábrica de Aveiro vai produzir 20 mil componentes por semana

"Temos contactos com a ERISING, que é uma startup com origem no Instituto Superior Técnico, e com o INEGI, que está ligado à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto", explica o administrador da empresa, António Oliveira, à Renascença . "Há cerca de duas semanas abordaram-nos, dizendo que estavam a afinar um projeto colaborativo humanitário. Tinham desenvolvido um suporte de viseira para proteção do pessoal hospitalar.”

“Vencemos o desafio e, a partir de segunda-feira, vamos começar a distribuir os suportes pela Administração Regional de Saúde do Norte, pelos hospitais da região de Aveiro e de Lisboa e Vale do Tejo”, adianta o empresário.

A OLI promete acelerar a produção e contribuir com o seu esforço neste combate à pandemia. Para o efeito, destinou uma máquina de moldes para produzir as componentes das viseiras, usando os próprios materiais e mão-de-obra, em parceria com a ERISING, num projeto que conta ainda com o ISEP, FEUP, INEGI e LAETA.

“O nosso objetivo é oferecer estes suportes de viseira, e depois os técnicos, que os vão usar, completam as viseiras com acetato e elásticos para a fixação", diz António Oliveira. "Não temos qualquer objetivo de fazer dinheiro com isto. Os suportes serão oferecidos e é este o nosso contributo."

“Se a procura o justificar", adianta o responsável da empresa, "poderemos avançar com um novo molde com maior capacidade de produção". Os planos para o futuro a curto prazo passam ainda por "informar os nossos parceiros de Espanha e de Itália para a possibilidade de oferecermos estas viseiras para serem distribuídas nas unidades hospitalares das suas regiões”.