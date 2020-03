Quando crise passar, "sociedade vai ter de debater" Governo de salvação nacional, diz Rio

Veja também:

O presidente do PSD, Rui Rio, diz que discutir agora a criação de um eventual Governo de salvação nacional "não é a prioridade", mas admite que, ultrapassados os problemas imediatos causados pela pandemia de Covid-19, "a sociedade vai ter de debater" essa possibilidade.

"Quando vier a economia para o primeiro lugar, então estou convencido de que a sociedade portuguesa vai ter de debater efetivamente a composição de um Governo de salvação nacional. O Governo que vier - pode ser o mesmo, como é lógico - vai ser sempre de salvação nacional", declarou em entrevista à RTP este domingo.



No entanto, de acordo com o líder social-democrata, "neste momento a prioridade não é pensar sobre isto", porque se coloca "a parte sanitária em primeiro lugar".



"Portanto, vai fazer sentido pensar nisso [um Governo de salvação nacional]. Agora estar a mandar, desculpe-me o termo, umas bocas sobre isso - o que possa pensar, ou o que não pensei -, nem vou pensar nisso tão cedo, com prós e contras e seja o que for, porque não deve estar nenhum português lá em casa, dos dez milhões de portugueses, a pensar minimamente nisso. E eu acho que nós também não nos devemos preocupar minimamente com isso. Lá chegará o tempo", reforçou.



Na mesma entrevista, o líder do PSD referiu "falhas" na gestão da pandemia até agora, mas disse esperar que o Governo esteja “a fazer o que pode e o que não pode” para combater o novo coronavírus.

Rio considera que “a maior falha é a proteção dos profissionais de saúde”, reforçando que a prioridade deve ser protegê-los, bem como aos idosos.

"Houve também falhas nos lares de idosos, quem temos de proteger mais. Temos de conseguir mais testes, mais ventiladores”, destaca o social-democrata. Ainda assim, refere: “Quero acreditar que o Governo está a fazer o que pode o que não pode".