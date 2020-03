Coronavírus. Escolas do Turismo disponibilizam refeições e alojamento

Veja também:

Não há alunos, mas as cozinhas das Escolas do Turismo de Portugal estão em pleno funcionamento: em função das necessidades detetadas pela Segurança Social, os formadores estão a confecionar cerca de 2.500 refeições diárias.

A comida é depois entregue às instituições identificadas nas zonas correspondentes a cada um dos doze estabelecimentos de ensino: Lisboa, Porto, Douro/Lamego, Viana do Castelo, Oeste, Estoril, Portalegre, Setúbal, Vila Real de santo António e Faro.

Para os profissionais de saúde que não podem ou não querem regressar a casa, para reduzir o risco de contágio da Covid-19 às famílias, o Turismo de Portugal também disponibiliza alojamento: na escola de Setúbal há 20 quartos; em Faro, 14 e em Lamego, sete.

Quanto aos alunos das Escolas do Turismo de Portugal, continuam a ter aulas, mas à distância, online, com professores e através de trabalhos, fichas e desafios definidos pelos formadores, de modo a manter o ritmo do programa curricular.

Aos alunos que não têm acesso à internet, é garantido acompanhamento individualizado.

Entretanto, o pagamento das propinas foi suspenso em todos os cursos e para todos os alunos, incluindo a propina do mês de março.