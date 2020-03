​Não pode ir ao Teatro Nacional D. Maria II? Vai o teatro até si

É já este sábado que vai poder ver a peça, a “Montanha Russa, de Inês Barahona e Miguel Fragata. Este é um espetáculo musical pensado para um publico adolescente e adulto que conta com música da dupla Manuela Azevedo e Hélder Gonçalves dos Clã. Vai poder ver a “Montanha Russa” a partir das 21h na Sala Online do D. Maria II. Basta ir ao site www.tndm.pt e clicar onde diz “D. Maria em casa”. Lá encontra a entrada para a sala.

A sala do Rossio dirigida pelo encenador Tiago Rodrigues – Prémio Pessoa 2019 – revela ainda que “terá uma programação diária exclusivamente online e gratuita. Todas as sextas e sábados, às 21h”. A ideia desta programação será apresentar ao público “produções e coproduções do D. Maria II que estrearam nos últimos anos e que agora, pela primeira vez, podem ser vistas em casa.”

Para o Dia Mundial do Teatro, que se celebra na próxima sexta-feira, dia 27 de março, o D. Maria II está também a preparar programação especial para que possa ver em casa. Também as redes sociais de Instagram e Facebook do Nacional vão ter, de segunda-feira a domingo, conteúdos sobre o TNDM, a sua “história, atores, espetáculos ou dramaturgia, com os quais os espectadores são convidados a interagir”.

Grave um vídeo de teatro em casa e pode ganhar bilhetes para a próxima temporada

Também pode fazer o seu teatro em casa, sim, o TNDM desafia-o a “gravar vídeos com pequenas peças de teatro em família, recriações de cenas famosas de teatro, cinema ou televisão, histórias inventadas ou leituras de textos”

A ideia é que esses vídeos sejam partilhados hoje mesmo no Instagram ou no Facebook com as hashtags #dmariaiiemcasa, #teatroemcasa e #ficoemcasa. O TNDM promete “regularmente partilhar os melhores vídeos nas suas redes sociais. No final do Movimento D. Maria II em Casa, haverá ainda prémios para os vídeos mais originais: assinaturas de 20, 10 e 5 espetáculos, para a próxima temporada do D. Maria II.”