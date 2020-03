UEFA não decide já o campeão em cada país

A UEFA não vai anunciar qualquer decisão sobre as ligas nacionais, após a reunião marcada para esta terça-feira, com as 55 federações que integram o organismo.

Ao contrário do que foi noticiado pela imprensa espanhola, esta reunião não servirá para a UEFA uniformizar critérios para determinar qual o campeão de cada país, caso as competições não sejam reatadas.

O tema central do encontro, que será realizado por videoconferência, é a redefinição do calendário do Europeu de Futebol e das competições europeias de clubes, Liga dos Campeões, Liga Europa e Youth League.

Bola Branca sabe que os responsáveis da UEFA entendem que ainda será possível os campeonatos chegarem ao fim dentro da atual temporada. Ou seja, com o adiamento do Europeu para 2021, decisão que amanhã deverá ser aprovada, haverá datas para a conclusão dos campeonatos em cada país. A expectativa da UEFA é que o novo coronavírus seja travado a tempo de estarem reunidas condições para os campeonatos serem retomados e terminarem mais tarde, mas ainda dentro da presente época desportiva.

Além do adiamento do Euro 2020, a UEFA deverá, ao que a Renascença apurou, decidir encurtar a Liga dos Campões e a Liga Europa. O título das duas competições será disputado em sistema de "final four", numa cidade europeia, à imagem do que já acontece com a Youth League, a Liga dos Campeões de juniores.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) será representada por Fernando Gomes, que além de presidente da FPF é, também, vice-presidente da Comissão Executiva da UEFA.