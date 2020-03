Miúdos em casa? Ensino gratuito à distância em tempo de coronavírus. Saiba como fazer

A esta hora já pensou o que fazer aos miúdos, sem escola, e quase um mês em casa? Perante a perspetiva de umas longas férias saiba que há na internet respostas para si. Dois dos principais grupos editorais, responsáveis por muitos dos manuais escolares dos seus filhos, já pensaram nisso e dão uma ajuda.

Leya e Porto Editora emitiram comunicados sobre os conteúdos digitais gratuitos disponíveis para professores e alunos. Para responder a esta período crítico em que todos os esforços estão empenhados em conter a disseminação do Covid-19 e com as escolas fechadas, as duas editoras apostam em disponibilizar conteúdos educativos digitais para professores e alunos

Durante o período de suspensão das aulas por causa do novo coronavírus, a Leya abriu o Banco Aula Digital. É gratuito para docentes e estudantes “de forma a permitir que o ensino à distância seja facilitado”, mesmo para os que não usam manuais do grupo editorial, explica a nota.

Este livre acesso para alunos do 1º ao 12 os anos de escolaridade vai permitir, indica o comunicado da Leya que os professores atribuam “tarefas, testes e quizes ou enviar recursos aos alunos, para que estes possam dar continuidade, rever e/ou consolidar os conhecimentos”. Para facilitar esta nova dinâmica, os professores “têm também acesso ao Banco de Recursos de todos os anos e disciplinas disponíveis na Aula Digital”. O acesso faz-se pelo “login” na plataforma Aula Digital.

Quanto aos alunos, diz a Leya em comunicado “devem ativar o código da sala que o professor lhes disponibiliza podendo, assim, comunicar, ver vídeos, animações, sínteses ou mesmo realizar testes interativos.”