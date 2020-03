​Coronavírus. 30% dos casos confirmados em Portugal foram registados nas últimas 24 horas

Veja também:

Um total de 30% dos casos confirmados do novo coronavírus em Portugal foram registados nas últimas 24 horas, de acordo com o balanço avançado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Portugal tem agora 112 pessoas infetadas com o Covid-19, uma subida de 34 casos em comparação do dia anterior. É a maior subida desde o início do surto.

Também o número de casos suspeitos sofreu uma alteração bastante significativa: o país atingiu um total de 1.308 casos suspeitos desde o início da pandemia. Isto representa um aumento de 74% no número de casos suspeitos, em relação ao dia anterior.



Há ainda 5.674 pessoas em vigilância e 11 cadeias de transmissão ativas.