Brasileiro que esteve com Trump e com Bolsonaro tem coronavírus

Um representante do Governo brasileiro que esteve tanto com Bolsonaro como com Donald Trump nos últimos dias foi diagnosticado esta quinta-feira com o novo coronavírus.

Fabio Wajngarten é o responsável pela comunicação do Governo brasileiro e acompanhou Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, onde estiveram reunidos com Donald Trump e Mike Pence, respetivamente o Presidente e vice-presidente dos EUA.

Na quarta-feira, Wajngarten começou a desenvolver sintomas que levaram as autoridades a testá-lo e nesta quinta-feira foi anunciado que o resultado ao teste de Covid-19 é positivo. Está a aguardar agora uma contraprova para confirmar o diagnóstico.

Segundo a imprensa brasileira, todos os membros da comitiva brasileira, incluindo Jair Bolsonaro, estão agora sob observação. Não há ainda indicações sobre as medidas a tomar com os americanos que estiveram em contacto com Wajngarten.

Donald Trump tem sido acusado de desvalorizar a importância do novo coronavírus.