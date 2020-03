​Morreu o ator Max von Sydow, discípulo de Ingmar Bergman

Max von Sydow, conhecido ator sueco que protagonizou vários filmes do realizador Ingmar Bergman, morreu em França, aos 90 anos, foi anunciado esta segunda-feira.



A notícia da morte de Max von Sydow foi avançada pela mulher e produtora Catherine Brelet, em declarações à revista “Paris Match”.

“É com o coração partido e infinita tristeza que temos a extrema dor de anunciar a partida de Max von Sydow, no dia 8 de março [domingo]”, disse Catherine Brelet.

Com uma longa carreira que começou no final da década de 50 do século passado, Max von Sydow foi um dos rostos do cinema sueco de vanguarda do realizador Ingmar Bergman.

Numa das suas cenas mais icónicas, vestiu a pele do cavaleiro Antonius Block e jogou xadrez com a morte no filme “O Sétimo Selo”, de 1957.