Coronavírus tira Bruno Lage das conferências de imprensa para o Tondela

Bruno Lage não estará nas conferências de imprensa de antevisão e reação à receção do Benfica ao Tondela, a contar para a jornada 25 do campeonato.

O Benfica divulgou, esta terça-feira, em comunicado no site oficial, uma série de "medidas de contingência e ações extraordinárias", para auxiliar o controlo da propagação do novo coronavírus, com efeito imediato.

Destaca-se a ausência de Bruno Lage das conferências de imprensa da receção ao Tondela. O treinador do Benfica só falará à BTV, na sexta-feira, para fazer antevisão do jogo, e na "flash interview" do mesmo canal, no sábado, no final da partida, que se realizará à porta fechada.

Nota, ainda, para a suspensão temporária de toda a atividade desportiva dos escalões de formação de futebol, para a suspensão imediata da venda de bilhetes para todas as competições e modalidades.

Face à realização do jogo com o Tondela e de outras modalidades à porta fechada, assim como a suspensão de outras atividades, o Benfica anuncia a "adoção de medidas que garantam todos os direitos sobre eventuais ressarcimentos de ingressos já adquiridos".

"Desde o primeiro momento, foi definido e implementado um rigoroso plano de prevenção e emergência, convergente com todas as recomendações de boas práticas definidas pelas autoridades e entidades competentes para todo o universo profissional nas mais variadas áreas do clube. Sempre que se justifique atualizaremos a divulgação sobre todas as ações, medidas e iniciativas em curso", garante o Benfica.

Coronavírus em Portugal

Esta terça-feira, subiu para 41 o número de casos confirmados de infeção por Covid-19 em Portugal, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A DGS comunicou, também, que, em Portugal, atingiu-se um total de 375 casos suspeitos desde o início da epidemia, 83 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais.

Face ao aumento de casos, a Liga Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol ordenaram a realização de todos os jogos da I e II Ligas e do Campeonato de Portugal à porta fechada.

A DGS, que tem um microsite com informações sobre a doença, recomenda como principais medidas de prevenção a frequente lavagem de mãos. Em caso de possível contágio, a indicação é ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e evitar deslocações aos serviços de saúde.