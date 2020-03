Exposição sobre Amália percorre Portugal de Norte a Sul

2020 é o ano em que se assinalam os 100 anos do nascimento de Amália Rodrigues. A data será assinalada ao longo do ano com diversas iniciativas. Uma delas começa já no próximo dia 8 de março e vai percorrer o país.

A exposição “Bem-Vinda Sejas, Amália” vai itinerar de norte a sul. Organizada pela Fundação Amália que é a detentora dos direitos de nome e imagem da fadista e que gere a Casa Museu Amália Rodrigues e a Herdade do Brejão, onde Amália passava férias, esta exposição inicia o seu périplo por Braga a 8 de março, na Casa dos Crivos.

A vida da Diva do Fado é celebrada nesta mostra, diz em comunicado a organização, “em quatro módulos, mostrando as diversas facetas de Amália. Do eco do sucesso mundial que nem sempre chegou a Portugal, pelo seu vanguardismo e arrojo artístico, ao recato do seu camarim. Não esquecendo as curiosidades menos conhecidas da sua carreira”.

“Bem-Vinda Sejas Amália” vai dar a conhecer, de norte a sul, a singularidade da figura de Amália, enquanto mulher e artista. “Cosmopolita – presença assídua nas mais importantes salas de espetáculo do mundo – e sensível, no campo a colher flores silvestres”, explica o comunicado enviado à Renascença.

Patrocinada pela Delta Cafés, a exposição que integra o programa nacional de Comemorações do Centenário do Nascimento de Amália, tem o Alto Patrocínio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Saiba onde e quando vai poder ver a exposição de Amália

Braga - de 08/03/2020 a 29/03/2020

Maia - de 10/03/2020 a 12/04/2020

Lagoa - de 04/04/2020 a 28/04/2020

Crato - de 14/04/2020 a 02/05/2020

Silves - de 18/04/2020 a 12/05/2020

Fornos de Algodres - de 01/05/2020 a 31/05/2020

Barcelos - de 08/05/2020 a 31/05/2020

Mirandela - 16/05/2020 a 24/05/2020

Vila do Conde - de 08/06/2020 a 27/06/2020

Alcochete - de 03/07/2020 a 31/07/2020

Cascais - de 23/07/2020 a 23/08/2020

Ourém - de 14/08/2020 a 05/09/2020

Odemira - de 21/09/2020 a 10/10/2020

Loulé - de 01/10/2020 a 31/10/2020

Alter do Chão - de 17/10/2020 a 07/11/2020

Vila Nova de Famalicão - de 01/11/2020 a 31/11/2020

Alcácer do Sal - de 27/11/2020 a 18/12/2020