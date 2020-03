Coronavírus. Ministra confirma que quarentena será paga a 100%

À Renascença , a ministra do Trabalho garante que o pagamento será feito a partir do primeiro dia de ausência.

Vai ser paga a 100% ausência dos trabalhadores, quer do setor público quer do privado, devido a quarentena por causa do novo coronavírus.

“Durante este período necessário do isolamento, aplicaremos exatamente as mesmas regras, o mesmo pagamento, aos trabalhadores do setor público e do setor privado, porque também aqui queremos acautelar a proteção social das pessoas que se encontram impedidas de trabalhar devido ao perigo de contágio, salvaguardando as situações de saúde pública”, esclarece ainda a ministra.

Para ter acesso a este benefício, é necessária uma declaração médica. “É preciso haver uma declaração da autoridade de saúde para garantir que estamos a abranger as situações em que é mesmo necessário garantir o isolamento”, sublinha Ana Mendes Godinho.

Para ser aconselhado a quarentena, as pessoas não têm de estar doentes ou ter sintomas, mas tal não invalida a necessidade de declaração médica.

“O que está previsto é que haja uma declaração das autoridades de saúde reconhecendo a necessidade deste isolamento”, insiste a ministra.









[Em atualização]