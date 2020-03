Coronavírus. Número de casos ativos está a diminuir desde fevereiro

Assim sendo, segundo as atualizações em tempo real pela ferramenta estatística "Worldometer" com dados da OMS, são atualmente cerca de 41.138 os casos ativos de Covid-19 em todo o mundo. Desses, cerca de 33 mil (82%) encontram-se estáveis; apenas cerca de 7.374 (18%) estão em estado grave ou crítico.

De acordo com dados atualizados esta segunda-feira, desde que o vírus surgiu, regustaram-se mais de 89 mil casos espalhados por todo o mundo, 80.026 dos quais na China continental. Desses números, mais de 45 mil dos infetados espalhados por todo o mundo já conseguiram recuperar (na China, são 44.462, ou seja, 56% dos casos).

O número de casos ativos do novo coronavírus está a diminuir desde meados de fevereiro. Apesar dos elevados números de infetados, as recuperações têm sido igualmente em alto número, o que indica que quase metade dos pacientes que contraíram o Covid-19 conseguiram recuperar.

Esta descida explica-se pelo igual crescimento no número de casos recuperados. Neste momento, são mais de 45.636 os pacientes que já despistaram a contaminação pela nova estirpe de coronavírus.

O número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus tem vindo a reduzir desde 18 de fevereiro. No dia anterior, o registo de casos atingiu um novo pico, chegando aos 58.747 de casos ativos. A partir de dia 18, esse número desceu para 58.622 e foi descendo consecutivamente, atingindo os 40.417 registados este domingo, primeiro dia de março.





Os números indicam, assim, que mais de 48.700 casos já foram dados como encerrados. A grande maioria (45.636, ou seja, 94%) devido a recuperação ou despiste, com apenas 6% dos casos (3.069) a resultar em morte do paciente - na sua maioria, idosos ou pessoas com outros problemas de saúde.

Casos confirmados em Portugal



Esta segunda-feira, depois de várias suspeitas confirmadas como negativas, foram registados dois casos positivos para o novo coronavírus em território português.

A informação foi confirmada pela ministra da Saúde, Marta Temido, em conferência de imprensa. Trata-se de dois homens, em estado considerado estável, ambos internados no Porto.

Um dos casos confirmados é um homem de 60 anos, médico, que esteve em Itália a gozar um período de férias. Está internado no Hospital de Santo António. Foi internado no domingo e apresenta sintomas desde sábado.

O outro caso é o de um homem de 33 anos que esteve em Valência, Espanha, e está internado no Hospital de São João, também no Porto. Foi também internado no domingo, mas apresenta sintomas desde 26 de fevereiro.

Como se pode proteger do vírus?

A OMS considera que lavar as mãos é a medida de proteção mais eficaz, mas existem outras formas de reduzir a exposição ao Covid-19 e a transmissão do vírus.

A Renascença elaborou um explicador em que mostra os números e explica-lhe como se pode proteger do novo coronavírus.