Coronavírus chega a Portugal. Dois casos positivos no Porto

O outro caso é um homem de 33 anos que esteve em Valência, Espanha, e está internado no Hospital de São João, também no Porto.

Um dos casos confirmados é um homem de 60 anos, médico, que esteve em Itália a gozar um período de férias. Está internado no Hospital de Santo António, no Porto.

Trata-se de dois homens, ambos estão em estado considerado estável, de acordo com as informações prestadas pela ministra Marta Temido.

A propósito da nova realidade de saúde, de acordo com um despacho da ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, que será publicado esta segunda-feira em Diário da República, os serviços da administração pública devem elaborar planos de contingência de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), adaptando-as à situação concreta de cada serviço. os funcionários públicos que fiquem em quarentena não perdem nos salários, adianta o documento.

Os Açores registaram no domingo o segundo caso suspeito de infeção pelo novo coronavírus (Covid-19), um homem de 24 anos que esteve em Itália, revelou o Governo Regional. O paciente apresenta uma situação clínica "estável" e foi transportado para o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.

Este foi o segundo caso de suspeita de infeção pelo novo coronavírus nos Açores. O primeiro foi registado na quinta-feira e tratava-se de um homem de 31 anos que esteve na cidade italiana de Milão, acabando o resultado das análises por ser negativo.