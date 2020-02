Gaspar Ramos diz que Bruno Lage não tem nível para o Benfica

Gaspar Ramos acredita que Bruno Lage não tem nível para o Benfica. "Já há muito tempo que eu vi que nós precisamos de um treinador de outro nível. Quando vêm para o Benfica, os jogadores têm de ter um determinado nível, sobretudo em termos de personalidade, para aguentar a pressão que é exercida sobre eles. O mesmo se passa com os treinadores. Num clube tão grande como o Benfica, é importante que eles tenham uma tarimba e um suporte que aguente toda esta pressão", declara o antigo dirigente encarnado, em entrevista a Bola Branca.

No rescaldo da eliminação nos 16 avos de final da Liga Europa, aos pés do Shakhtar Donetsk, Gaspar Ramos também aponta falhas no discurso de Lage e sente que a mensagem já não está a chegar aos jogadores: "Dá a sensação que o discurso do treinador já não passa. Vimos o Shakhtar com movimentos dinâmicos que nós não temos. E não digo que não tenhamos jogadores que possam fazer isso. Alguma coisa se passa e o discurso não passa e a equipa começa a ficar descrente."

Alguém como Jorge Jesus

A insatisfação com Bruno Lage leva Gaspar Ramos a considerar um eventual regresso de Jorge Jesus ao Benfica. O ex-dirigente não gosta da personalidade do agora treinador do Flamengo, no entanto, reconhece que o clube encarnado precisa de alguém com a qualidade dele. "O Jorge Jesus é bom treinador, isso não está em causa. Se gosto da personalidade dele para ser treinador do Benfica, não. O Benfica precisa de um treinador com outra personalidade. Mas o Jesus tem uma valia enorme, veja-se o trabalho que tem feito. Mesmo no Benfica, onde cometeu muitos erros, independentemente de ter contratado muitos jogadores que acabaram por não ficar, ele soube escolher aqueles com que poderia fazer uma boa equipa e ganhar", frisa o antigo dirigente.