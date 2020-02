Viseu partilha renúncia quaresmal com Benguela, concepcionistas e fundo solidário

A diocese de Viseu vai partilhar a renúncia quaresmal com a diocese de Benguela, em Angola e ainda com o convento das concepcionistas e o fundo solidário de emergência.

Na sua mensagem para a Quaresma de 2020, D. António Luciano cita vários trechos da mensagem do Papa Francisco e sublinha que “quem acredita em Jesus e na Boa Nova que anuncia rejeita a mentira, a violência, o ódio e toda a espécie de pecado.”

A quaresma é Quem acredita em Jesus e na Boa Nova que anuncia rejeita a mentira, a violência, o ódio e toda a espécie de pecado.

Para o bispo, a Quaresma é “tempo privilegiado para escutar a Palavra de Deus, tempo de conversão, de oração mais intensa, de jejum mais fecundo e de esmola mais generosa, convida-nos a partilhar os nossos bens com os mais necessitados.”

D. António Luciano manifesta assim a sua vontade de “partilhar um pedaço de pão com a diocese de Benguela, na gratidão por alguns padres dessa diocese estarem em cooperação missionária ao serviço da Diocese de Viseu, partilhar um pedaço do mesmo pão com as Irmãs Franciscanas Concepcionistas da Imaculada Conceição, (Convento de Clausura de Santa Beatriz da Silva em Viseu) que estão a celebrar os cinquenta anos de fundação na Diocese de Viseu e a outra fatia de pão para o Fundo de Emergência da Diocese de Viseu, que criámos no ano passado.”

A Quaresma começa esta quarta-feira, com a Quarta-feira de Cinzas e prolonga-se até ao começo do tríduo pascal. A Páscoa de 2020 calha a 12 de abril.