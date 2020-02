Coronavírus na UE. Comissão e Estados-membros passam a reunir-se todas as semanas

Ana Paula Zacarias referiu também que a evolução do Covid-19 poderá levar a “um impacto económico muito importante no comércio”.

“Os Estados-membros estão a trabalhar com a Comissão Europeia para preparar uma linha de prevenção e contenção”, afirmou Ana Paula Zacarias na comissão parlamentar dos Assuntos Europeus, onde decorre a audição regimental do ministro dos Negócios Estrangeiros.

Os Estados-membros da União Europeia e o executivo comunitário vão passar a reunir-se todas as quartas-feiras para preparar uma linha de prevenção e contenção do novo coronavírus.

Evolução do número de casos confirmados e mortes:





Para aumentar a resposta à propagação do Covid-19 na Europa, Kluge anunciou uma maior cooperação com todas as regiões de Itália.

Numa outra conferência de imprensa, o diretor-geral da OMS considerou nesta quarta-feira “profundamente preocupante” o aumento repentino de casos – não só em Itália, como no Irão e na Coreia do Sul, com novos casos no Brasil, na Grécia e em Espanha – mas considera que o vírus ainda pode ser contido e não chega a ser uma pandemia.

"Usar a palavra pandemia de forma descuidada não traz benefícios tangíveis, mas sim um risco significativo em termos de amplificação de medo e do estigma, dois fatores desnecessários e injustificados, além de paralisantes”, avisou Tedros Adhanom Ghebreyesus em Genebra.

“Pode também dar a entender que já não conseguimos conter o vírus, o que não é verdade”, sublinhou.

Tedros Adhanom anunciou a deslocação de uma missão da OMS ao Irão durante o fim de semana, para avaliar a situação.

Lavar as mãos com frequência é a melhor proteção

O conselho para lavar as mãos foi repetido nesta quarta-feira pela diretora de saúde pública da OMS.

Na opinião de Maria Neira é "irracional e desproporcionado" que se esgotem as máscaras e os desinfetantes nas farmácias por medo do coronavírus. As máscaras são para uso do pessoal de saúde, defendeu em declarações à emissora espanhola RAC-1.