Novo caso suspeito de coronavírus em Portugal. É o 18.º

Uma doente com sintomas associados ao novo coronavírus e que regressou de Milão há pouco tempo foi internada no Hospital de São João, no Porto.

A informação é avançada nesta quarta-feira à tarde pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

“Foi validado um caso suspeito de infeção por novo Coronavírus (Covid-19) em Portugal, após avaliação clínica e epidemiológica”, refere o comunicado, lembrando que o Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) “é um dos hospitais de referência para estas situações”

“A doente fica internada e serão realizadas colheitas de amostras biológicas para análise”, acrescenta.

Até agora, todos os casos suspeitos em Portuga tiveram resultado negativo. O único português infetado está a ser acompanhado num hospital do Japão.

Nesta quarta-feira, à Renascença, Adriano Maranhão disse sentir-se bem e elogiou a ação do Governo.