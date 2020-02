Espanha anuncia caso de coronavírus em Barcelona

Este é o quinto caso de infeção pelo novo coronavírus em Espanha e o quarto nas Canárias, depois de um alemão ter acusado positivo no final de janeiro e de, em 9 de fevereiro, as autoridades espanholas terem confirmado o caso de um britânico que tinha ficado hospitalizado em Palma de Maiorca. Ambos os turistas recuperaram e já tiveram alta.





A informação do caso de Barcelona é o primeiro na Península Ibérica e surge no mesmo dia em que, na ilha de Tenerife, perto de mil pessoas foram colocadas sob vigilância dentro de um hotel, depois de um hóspede italiano ter dado positivo nos testes para o Covid-19.

O turista foi transferido para um hospital e colocado em isolamento. De acordo com o jornal “El País”, a mulher deste homem também deu positivo no teste do novo coronavírus, pelo que sobe para dois os casos no hotel H10 Costa Adeje.

O casal foi transferido para o hospital e colocado em isolamento.

Entretanto, todos os turistas hospedados naquele hotel, bem como os funcionários, foram sujeitos a análises clínicas e não podem entrar ou sair do edifício.





[Notícia atualizada às 15h54 com teste positiva da mulher do turista italiano em Tenerife]