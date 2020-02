Mais de 24 horas de negociações não foram suficientes para Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, aproximar posições na negociação do quadro financeiro da União Europeia no período 2021-2027.



Os dois lados continuam irredutíveis: numa das margens estão os países que defendem um orçamento mais ambicioso – o grupo conhecido como ‘amigos da coesão’ composto por capitais do sul e do leste, Portugal incluído, na outra margem estão os chamados ‘países frugais’, os mais ricos (Suécia, Holanda, Dinamarca e Áustria) reunidos em encontros onde Merkel e Macron estão também presentes.

“Não foi possível. Precisamos de mais tempo”, disse Charles Michel depois de constatar o fracasso e sem avançar com datas para uma próxima cimeira. “Às vezes é necessário deixar as propostas amadurecer”, indicou Ursula von der Leyen. “Ainda não estamos lá, mas vamos no bom caminho”, dizia a líder da Comissão Europeia.

Pela frente fica um processo negocial ambicioso com uma complexa geometria de alianças para tentar cobrir o buraco anual de 12 mil milhões de euros anuais deixado pelo Brexit.

Pedro de Gouveia e Melo, vice-presidente da UAE, União de Advogados Europeus, analisa a saída do Reino Unido, as negociações a manter entre Bruxelas e Londres para a futura relação com a União Europeia e a dificuldade em chegar a acordo para o quadro financeiro plurianual.

Especialista em direito comunitário e regras do mercado interno na MLGTS, Pedro de Gouveia e Melo desenvolve também a sua atividade na área do direito de concorrência internacional.