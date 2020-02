Sérgio Pinto avisa o Porto que o Leverkusen "gosta de dominar os jogos"

O FC Porto defronta o Leverkusen, esta noite, na Alemanha e Sérgio Pinto avisa a equipa de Sérgio Conceição que vai enfrentar um adversário que "gosta de dominar os jogos.

O antigo jogador português, há muitos anos radicado na Alemanha e que passou pela formação dos azuis e brancos, antecipa em Bola Branca as virtudes do conjunto comandado pelo holandês Peter Boz.



"É uma equipa que gosta de ter bola, atleticamente boa, que gosta de atacar", enquadra, para, logo a seguir, destacar as individuaçidades "Volland, Bailey, os gémeos Bender", além daquele que considera poder vir a ser "um dos melhores centrais da Europa, Jonathan Tah".

O antigo médio aponta para a boa época dos germânicos, que estão na 5.ª posião da Bundesliga, a seis pontos do primeiro, o Bayern Munique, sem esquecer que o FC Porto tem ambição de chegar longe na competição. Acrescenta, no entanto, que tudo vai depender do bom ou do mau dia de cada uma das equipas. Sérgio Pinto vaticina um confronto "competitivo e de 50/50", e que acima de tudo "não será fácil para o FC Porto".

O Leverkusen-FC Porto, começa às 20h00. Terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.