"Portugal é o primeiro a querer um processo pacífico na Venezuela", diz Marcelo

Marcelo sublinhou depois que “Portugal é o primeiro a querer – até pela comunidade portuguesa que lá existe – que o processo na Venezuela seja um processo sem ruído e sem questões que coloquem, do ponto de vista humano e social e da vida do dia-a-dia, problemas adicionais à comunidade portuguesa”.

O Presidente da República falou aos jornalistas portugueses depois de uma longa reunião com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. Marcelo Rebelo de Sousa não quis falar sobre os números do crescimento económico em Portugal, mas adiantou que os seus interlocutores indianos “já sabiam dos 2% e estavam muito felizes”.

Da parte da tarde, o chefe de Estado inaugurou uma exposição com uma peça de Joana Vasconcelos – um bule em ferro forjado.

“Esta peça fala do passado, mas também fala do presente”, explica a artista. “É a primeira vez que um artista português expõe neste museu e é com muito prazer que aqui estou, apoiada por uma empresa indiana, para acompanhar a visita do Presidente da República”, sublinha.

“É nestas pontes culturais feitas através da arte contemporânea que se podem criar relações, oportunidades, negócios, mas também trazer a cultura portuguesa a sítios onde ela nunca esteve. É essa a minha missão e é por isso que estou aqui”, acrescenta.