Bruxelas otimista aponta para maior crescimento do PIB que o Governo

A Comissão Europeia mantém a estimativa de crescimento da economia portuguesa em 1,7% para este ano, duas décimas abaixo das previsões do Governo, bem como para 2021, de acordo com as previsões económicas de inverno, divulgadas nesta quinta-feira.

Bruxelas estima ainda em 0,4% o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), em cadeia, no último trimestre de 2019, prevendo que esse valor se mantenha nos três primeiros trimestres deste ano, até à subida para 0,5% no último trimestre de 2020.

Relativamente à inflação, a Comissão Europeia reviu em baixa a aceleração dos preços quer em 2020 quer em 2021, atualizando para 1,0% e 1,3%, respetivamente, diminuições em uma décima face às previsões feitas em novembro.

De acordo com a análise feita a Portugal pelo executivo europeu, nas previsões hoje conhecidas, "é projetado que a procura doméstica permaneça como o maior fator de crescimento no período em análise, ao passo que é esperado que a balança comercial tenha uma influência negativa amplamente estável".

As estimativas de Bruxelas para o crescimento económico deste ano, mantidas face ao projetado em novembro de 2019, estão em linha com as do Banco de Portugal e do Conselho das Finanças Públicas (CFP).

Apenas o Fundo Monetário Internacional (FMI) é mais pessimista relativamente a 2020, prevendo uma aceleração do PIB de 1,6% em 2020, mas tanto a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), com 1,8%, como o Ministério das Finanças, com 1,9%, estão mais otimistas face aos desenvolvimentos da economia portuguesa.

Para 2021, as previsões da Comissão Europeia, de um crescimento de 1,7%, estão em linha com as da OCDE e CFP, mas o Banco de Portugal (1,6%) e o FMI (1,5%) são mais pessimistas.