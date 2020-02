“A idade dos porquês” vai ter respostas de sete minutos

A edição de 2020 do Faith’s Night Out, uma iniciativa das Equipas de Jovens de Nossa Senhora, realiza-se no próximo sábado, dia 15 de fevereiro, e tem como tema “A idade dos porquês”.

O Faith’s Night Out já se realiza há vários anos e consiste em pequenas conferências de sete minutos, proferidas por vários oradores, sobre temas diferentes. O modelo tem tido muito sucesso e até já se expandiu, havendo edições no Porto e até em São Paulo, no Brasil.

Este ano entre os oradores incluem-se o bispo auxiliar de Lisboa D. Américo Aguiar, presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença e Isabel Figueiredo, também da Renascença e diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, com os temas “Porquê uma Igreja Culta?” e “Fake News – Porquê a Verdade?”, respetivamente.

Outros oradores incluem o jornalista João Paulo Sacadura e a apresentadora Fátima Lopes. No total são 12 conferências.

O evento terá lugar no Centro de Congressos de Lisboa, antiga FIL, a partir das 19h e ao que a Renascença apurou ainda há alguns bilhetes à venda, embora se espere casa cheia, como tem acontecido em todas as edições anteriores.