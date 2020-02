Portugal vai fazer questionários a viajantes de países com coronavírus

Portugal vai fazer questionários aos viajantes de países com maior incidência de infetados com a nova estirpe de coronavírus.

A medida que deverá estar no terreno nas próximas horas, segundo Marta Temido.

À saída da reunião dos ministros da saúde do 27, a ministra da Saúde admite também que uma maior atuação nos aeroportos poderá ser repensada, caso a situação venha a piorar.

“Está a ser equacionada. As conclusões da reunião referem-na, expressamente. No domingo passado começámos a distribuir, nos primeiros voos com origem na China, informação a bordo e o que estamos agora a equacionar é a utilização de formulários de identificação com contactos recentes dos passageiros, podemos equacionar isso nas próximas horas, ou dias”, disse a ministra.

Outra das medidas equacionadas pela União Europeia é a compra em conjunto de medicação necessária para o combate à epidemia.

Já em relação ao tempo de quarentena, Marta Temido diz que não há mudanças na atuação. Mantêm-se os 14 dias necessários, apesar de alguns estudos admitirem que o vírus pode permanecer em estado de incubação durante 24 dias até se manifestar.

Entretanto, o Japão regista a primeira vítima mortal por coronavírus. Trata-se de uma mulher e, ao que tudo indica, será a primeira pessoa que infetada com o vírus no país.