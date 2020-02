Japão confirma primeira morte por coronavírus. China altera critérios de contagem

O número de mortes causadas pelo Covid-19 disparou para o dobro nesta quinta-feira, em apenas 24 horas, na província chinesa de Hubei . O aumento é justificado com uma alteração nos critérios de contagem, com o alargamento dos métodos de diagnóstico.

A vítima é uma mulher com cerca de 80 anos, moradora na prefeitura de Kanagawa, situada perto de Tóquio.

O Japão confirmou, nesta quinta-feira, a primeira morte no país na sequência da infeção pelo novo coronavírus (batizado como Covid-19).

De acordo com a mesma fonte, a OMS está a tentar obter “maior clareza” da parte da China sobre estas atualizações à definição de “caso” e “protocolo de notificação” para o surto de doença por coronavírus.

"É nosso entendimento que a nova definição de ‘casos’ amplia a rede e inclui não apenas os já confirmados em laboratório, como casos diagnosticados clinicamente com base em sintomas e exposição", afirmou o porta-voz da OMS Tarik Jasarevic, à agência Reuters.

À Renascença , a responsável pela DGS acrescenta que as autoridades chinesas "estão a ter um método de diagnóstico que permite apanhar muito mais pessoas muito mais precocemente e tratar todas o mais rapidamente possível".





Cruzeiro rejeitado por vários países chega ao Camboja

O navio de cruzeiro com mais de duas mil pessoas a bordo e impedido de entrar em vários países asiáticos devido ao risco de uma possível propagação do novo coronavírus atracou nesta quinta-feira no Camboja.

O “MS Westerdam”, navio de cruzeiro da companhia de navegação Holland America Line, recebeu na quarta-feira autorização das autoridades cambojanas para atracar no porto de Sihanoukville, depois de a Tailândia ter negado o desembarque na terça-feira.

Japão, Taiwan, Filipinas e Guam já tinham impedido o navio de cruzeiro de atracar nos seus territórios.

Os cerca de 1.450 passageiros e 802 membros da tripulação partiram no dia 1 de fevereiro de Hong Kong e planeavam chegar no sábado à cidade japonesa de Yokohama, mas as autoridades nipónicas negaram a entrada, depois de uma pessoa a bordo ter apresentado sinais de estar infetada pelo novo coronavírus.