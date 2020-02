Portugal congela contas bancárias de Isabel dos Santos

Até ao momento, segundo aponta o Expresso, o congelamento a mando da Justiça envolve as contas da empresária angolana no Millennium BCP. Contactado pela Renascença , o banco em questão não quis comentar a notícia.

O congelamento engloba as contas bancárias e participações em empresas no valor total de mais de dois milhões de euros. As autoridades consideram que é este o valor do prejuízo causado por Isabel dos Santos aos cofres angolanos. A decisão foi tomada por um juiz português e a empresária pode recorrer.

A notícia foi avançada esta terça-feira pelo jornal "Expresso", que cita duas fontes do setor bancário com conhecimento na matéria, segundo as quais o pedido teria sido efetuado pelas autoridades angolanas, o que se confirma.

Isabel dos Santos foi constituída arguida, em Angola, na sequência das revelações do “Luanda Leaks”, uma mega investigação conduzida pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ) e os seus parceiros. Foram revelados, no final de janeiro mais de 715 mil ficheiros, que detalham esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, que terão permitido retirar dinheiro do erário público angolano, utilizando paraísos fiscais.



Neste momento, é suspeita de má gestão e desvio de fundos enquanto liderou a petrolífera estatal angolana Sonangol. A filha de José Eduardo dos Santos é suspeita de ter lesado o erário público angolano em mais de mil milhões de dólares. Os negócios envolveram a Sonangol, mas também a empresa estatal de diamantes Sodiam e o processo de compra da portuguesa Efacec.

Isabel dos Santos terá planeado um esquema de ocultação que permitiu o desvio de 100 milhões de dólares (90 milhões de euros) para uma empresa sediada no Dubai, que tinha como única acionista declarada Paula Oliveira, amiga de Isabel dos Santos e ex-administradora da NOS.

O "Luanda Leaks" revela que, em menos de 24 horas, a conta da Sonangol no EuroBic Lisboa, banco de que Isabel dos Santos, com 42,5% do capital, era a principal acionista e do qual agora está de saída, foi esvaziada e ficou com saldo negativo no dia seguinte à demissão da empresária da petrolífera angolana



[Notícia atualizada às 17h55]