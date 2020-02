Eutanásia. Petição pede referendo caso o Parlamento aprove a lei

A Federação Portuguesa pela Vida (FPV) inicia este fim-de-semana uma campanha de recolha de assinaturas a favor de um referendo sobre a eutanásia.

O objetivo é reunir 60 mil assinaturas, o que forçará um debate no Parlamento sobre o assunto.

José Seabra Duque acredita que a recolha de assinaturas estará concluída antes da votação final do Parlamento.

O debate e votação das quatro propostas de lei sobre eutanásia que estão atualmente no Parlamento decorre no dia 20 de fevereiro e, de acordo com a composição do hemiciclo, espera-se que pelo menos uma seja aprovada. A votação final global será depois agendada mas dificilmente se realizará antes de abril.