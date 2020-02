Chumbada proposta de redução do IVA da electricidade

O Parlamento chumbou a redução do IVA na eletricidade. Os deputados rejeitaram quer a proposta do Bloco de Esquerda (BE) que previa uma redução da taxa do IVA no setor para 13%, quer a do PCP que previa essa redução para a taxa mínima de 6%.

A votação da proposta do PCP foi palco de uma reviravolta política. O PSD tinha anunciado que ia votar favoravelmente, mas acabou por abster-se.

O PS, o PAN, o CDS e a agora deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira votaram contra a proposta do Partico Comunista Português; o PSD e o Chega abstiveram-se e o PCP, o BE, o PEV e a Iniciativa Liberal (IL) votaram a favor.

Já a proposta do Bloco de Esquerda, foi votada contra pelo PS, PAN, CDS e Joacine katar Moreira e votada favoravelmente por PSD, BE, PCP, PEV, Chega e IL.

Esta quinta-feira é o último dia de debate e votação final global do Orçamento do Estado para 2020.

Durante a manhã, o debate foi muito duro, sobretudo entre PSD e PCP, mas também com o Governo, com o secretário de Estado do Orçamento, João Leão, a dizer, por duas vezes, que o PSD “está aqui numa política de terra queimada”.