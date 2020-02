IVA na eletricidade e suspensão no metro são prova da "desorientação de Rui Rio"

Fernando Medina mostra-se muito crítico das opções políticas do líder social-democrata. O socialista acusa Rui Rio de total desorientação numa política que tem como único objetivo prejudicar o Governo.

“Esta questão do IVA foi uma bandeira do Bloco de Esquerda, onde o Governo procurou uma solução de equilíbrio, que foi dizer tentar fazer um regime do IVA que seja diminuir o IVA para as famílias de mais baixo rendimento – e isso precisava de um ‘ok’ prévio de Bruxelas e está inscrito na lei do orçamento – e, fora de tempo, fora de hora, veio o PSD fazer uma proposta diferente, que era uma redução supostamente só para as famílias, dizendo que compensava orçamentalmente”, descreve Fernando Medina nesta quinta-feira, na Renascença.

“E aqui é que começa a parte mais crítica da telenovela. É que vem dizer que compensa, mas como não tem qualquer receita para compensar, volta a falar nas ditas gorduras do Estado. Como a sua proposta é chumbada e não há nenhuma compensação para pôr, porque ela não era real sequer, o PSD faz agora uma recuperação da proposta do PCP, que é uma diminuição do IVA sem qualquer compensação orçamental”, prossegue, considerando toda esta questão uma prova da “política de desorientação da parte de Rui Rio e até uma certa política de terra queimada”.

Medina mostra-se desfavorável à redução do IVA na eletricidade, por representar “cerca de 700 milhões de euros num orçamento normal”.

“Acho que ninguém com responsabilidade governativa pode dizer que 700 milhões de euros não fazem diferença sobre a forma como se gere as finanças públicas”, afirma, considerando que, se a medida vier a ser aprovada, será “uma irresponsabilidade do Parlamento”.