Orçamento europeu. Costa pede acordo rápido que "tempos não estão para divisões"

António Costa quer assinar rapidamente o acordo para o orçamento da União Europeia. Depois de um encontro bilateral com o primeiro-ministro da Croácia, neste sábado, o chefe do executivo português apelou a um esforço de aproximação entre os Estados-membros.

“É importante que esse acordo seja feito o mais rapidamente possível, porque seria um mau sinal para a economia europeia que houvesse dúvidas sobre a continuidade do fluxo de financiamento de investimentos que são muito importantes serem realizados – sobretudo, quando se quer levar a sério desafios como as alterações climáticas, a transição digital, a melhoria da qualidade do emprego”, começou por afirmar aos jornalistas.

António Costa sublinhou que “esse acordo exige obviamente um espírito de compromisso” e que “temos de fazer um esforço de aproximação entre a proposta da Comissão e do Parlamento Europeu”.

“Os tempos na Europa não estão para conflitos institucionais, não estão para divisões, estão para coesão. É isso que importa dizer”, destacou.