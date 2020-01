Reino Unido saiu da União Europeia às 23h00 desta sexta-feira

O Reino Unido abandonou oficialmente a União Europeia (UE) às 23h00 desta sexta-feira (hora de Lisboa).

A saída acontece depois de um demorado processo de três anos e meio, com muitos avanços e recuos.

O momento histórico foi assinalado, em clima de festa, por milhares de apoiantes do Brexit em frente ao Parlamento britânico, em Londres.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse esta sexta-feira, num discurso para marcar a saída do Reino Unido da União Europeia, querer que este seja "o começo de uma nova era de cooperação" com a UE.



"Queremos que este seja o começo de uma nova era de cooperação amistosa entre a UE e um Reino Unido enérgico. Um Reino Unido que é simultaneamente uma grande potência europeia e verdadeiramente global no nosso alcance e ambições", salientou.

Num discurso à nação, gravado antecipadamente, Boris Johnson quais passar a mensagem de que o país tem uma oportunidade única para se desenvolver termos económicos, mas também sociais.

"Quando olho para o potencial deste país esperando para ser soltado, sei que podemos transformar esta oportunidade num sucesso impressionante. E quaisquer que sejam os solavancos na estrada à frente, eu sei que teremos sucesso", afirmou.

Horas antes, num momento simbólico que marcou o início da saída do Reino Unido da União Europeia, a bandeira britânica foi retirada do edifício do Conselho Europeu, em Bruxelas. Também no edifício da representação britânica na Comissão Europeia, a bandeira da UE já não tem lugar.